Inter non puoi stare tranquilla! Liverpool sulle tracce di un big a centrocampo – CdS

Il Corriere dello Sport oggi in edicola parla di un interessamento da parte del Liverpool per un big dell’Inter, ma la dirigenza ribadisce un concetto.

ALTRO BIG – Non c’è pace per l’Inter di Simone Inzaghi che dovrà cercare di stringere i denti per gli “ultimi” venti giorni di mercato. Dopo Milan Skriniar e Denzel Dumfries, anche Marcelo Brozovic “preoccupa” il tecnico nerazzurro, e di certo non per i suoi problemi fisici. Secondo il Corriere dello Sport, ieri in Inghilterra si è sparsa la notizia di un interessamento del Liverpool per il croato.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti