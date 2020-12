Hakimi, novità importanti dopo l’infortunio in Cagliari-Inter

Achraf Hakimi Inter-Pisa

Hakimi ha chiesto il cambio all’83’ di Cagliari-Inter per un infortunio (vedi articolo). Dalla Sardegna Arena arrivano novità sulle condizioni del marocchino.

PERICOLO RIENTRATO? – Risultano essere solo crampi per Achraf Hakimi, uscito all’83’ di Cagliari-Inter dopo aver sostituito all’intervallo Ivan Perisic. Queste le informazioni che arrivano dalla Sardegna Arena dopo la partita vinta 1-3 in rimonta, con Danilo D’Ambrosio entrato al suo posto e autore del sorpasso al primo pallone toccato. Al momento della sostituzione era apparso molto dolorante, medicato dai sanitari nerazzurri, fortunatamente non sembra nulla di grave. Da capire, quindi, se Hakimi potrà farcela per il Napoli nel turno infrasettimanale di mercoledì sera (ore 20.45).