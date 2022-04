Gosens titolare in Spezia-Inter? Indizio chiaro per presente e futuro – CdS

L’Inter ha lavorato ad Appiano Gentile per preparare al meglio la trasferta insidiosa di Spezia. I nerazzurri non devono sottovalutare l’impegno e, visto che il destino è tornato nelle proprie mani, vincere tutte le partite restanti. Inzaghi si affida a Robin Gosens sulla corsia sinistra. Le ultime sul tedesco.

SPRINT – L’Inter ha bisogno di gestire le forze per non gettare via punti e mantenere il destino nelle proprie mani. Per farlo Inzaghi dovrà essere bravo a far ruotare gli uomini a sua disposizione. Quella parte di campo che più sembra essere ben organizzata è la fascia sinistra con Ivan Perisic e Robin Gosens. Quest’ultimo, arrivato dall’Atalanta in prestito con obbligo di riscatto nel mese di gennaio, ha completamente smaltito l’infortunio di settembre 2021 e stasera, contro lo Spezia, ha buone chance di partire titolare secondo il Corriere dello Sport. L’inserimento dal primo minuto del tedesco dà più alternative tattiche (Perisic seconda punta, ad esempio), ma manda anche un messaggio chiaro allo stesso Perisic che ancora non ha rinnovato con l’Inter: ‘in caso di addio, noi siamo coperti’. Gosens serve per questo sprint finale ma la sua titolarità è un messaggio chiaro anche per l’Inter che verrà.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona