Spezia-Inter, primo passaggio di sette del rush finale: da ora non si scherza

Spezia-Inter si giocherà alle ore 19. L’anticipo che apre la sestultima giornata di Serie A è in realtà il primo di un nuovo cambio di rotta per la squadra di Inzaghi, dopo quanto successo nelle ultime due partite.

ORIZZONTE CAMBIATO – Con Spezia-Inter comincia la serie di partite finali che decideranno il campionato. Da mercoledì non ci sono più dubbi: saranno sette, bisognerà giocare anche a Bologna mercoledì 27. Ma la novità principale è che ora l’Inter ha il destino in mano: se le vince tutte è campione, a prescindere da quello che faranno le altre rivali. Non bisogna più sperare in inciampi altrui, serve fare l’andatura e farlo bene. Cominciando dallo Spezia, vicinissimo alla salvezza e con un rendimento recente tutt’altro che da zona retrocessione. Tornare dalla trasferta in Liguria con tre punti sarebbe solo il primo passo, ma da ora tutto conta di più perché è arrivato il momento decisivo.

ALTRO CHE DERBY – La sfida di La Spezia per l’Inter precede il derby di Coppa Italia col Milan di martedì, ma per Simone Inzaghi non può esserci un doppio pensiero. Prima tocca a questa, poi si penserà alla stracittadina. Ha recuperato Stefan de Vrij, ma non è certo che possa partire dal 1′. E Ivan Perisic, di nuovo padre, potrebbe lasciare il posto a Robin Gosens fin qui mai titolare dal suo arrivo a gennaio. Chi giocherà invece, di sicuro, è Lautaro Martinez: il Toro ha scontato la squalifica ed è a caccia di riscatto. Nello Spezia l’ex Thiago Motta punta su un altro che ha vestito la maglia nerazzurra (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 17.30 il vero countdown a Spezia-Inter: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).