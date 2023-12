Gilardino: «Inter, Messias e Retegui stanno bene. Rosa al completo»

Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, ha parlato anche di Messias e Retegui in vista del match di domani contro l’Inter.

GENOA-INTER – Queste le parole di Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Inter. «Arriviamo ad affrontare la squadra più forte del campionato, una delle migliori difese d’Europa, un allenatore molto bravo – si legge sul sito di SportItalia –. Arriviamo a giocarci questa partita dopo due risultati positivi. Dobbiamo affrontare questa partita nel modo migliore. Non dobbiamo permetterci di abbassare neanche di un millimetro il nostro approccio. I ragazzi sono vogliosi di andarsi a prendere un risultato positivo ed avere un atteggiamento positivo nella gara. Dobbiamo essere ostinati di andarsi a giocare questa partita. Sono convinto che chi scenderà in campo e chi subentrerà darà il suo contributo davanti ad una cornice incredibile dei nostri tifosi. Messias e Retegui sono due giorni che si allenano col gruppo ma stanno bene».

ROSA AL COMPLETO – Gilardino ha aggiunto. «Li vedo sorridenti e presenti. Sono felice per loro perchè sono giocatori importanti anche se domani non dovessero giocare dal primo minuto della partita, o uno dei due sì. Sarà importante averli in gruppo e nelle scelte nella gara. E’ un input importante per la squadra, anche perchè poi inizia il mercato. Voglio gente sorridente e che abbia un approccio importante nelle settimane. Voglio grandissima concorrenza perché fa alzare il livello degli allenamenti. E’ bello avere la rosa al completo, è stimolante nelle scelte per me ma lo deve essere anche per i giocatori».

Fonte: SportItalia.com