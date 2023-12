Cosmi: «Inter, Arnautovic unico ma ‘ucciso’ da due cose! Calhanoglu…»

Cosmi viene interpellato su alcuni singoli dell’Inter e sia sua Arnautovic sia su Calhanoglu il giudizio è estremamente positivo. L’allenatore perugino, nel corso dell’intervento odierno a “Serie Allnews” su Radio TV Serie A con RDS, spiega il perché delle difficoltà dell’austriaco

ATTACCANTE SPECIALE – Importante attestato di stima per Marko Arnautovic firmato Serse Cosmi: «Io ho un debole per Arnautovic. Lo considero un grande giocatore. Un giocatore che è tanto diverso dagli attaccanti del nostro campionato. Non ne vedo qualcuno particolarmente simile a lui. Quindi, già il fatto che è speciale e unico, dà qualcosa in più all’attacco dell’Inter. Chiaro che l’infortunio l’ha ucciso nel momento in cui aveva la possibilità di avere spazio in alcuni momenti. Così come l’ha “ucciso” l’esplosione di Marcus Thuram, che oggi tutti dicono che erano sicuri di quello che avrebbe fatto, invece c’erano dubbi su come si sarebbe inserito. Nessuno si aspettava un Thuram inserito in modo così feroce in Italia e nell’Inter. E ciò ha penalizzato Arnautovic, che deve rimane all’Inter perché in alcune partite può dare cose che nessuno potrebbe dare. E che altri calciatori nemmeno riescono a pensare». Così Cosmi sull’attaccante austriaco tanto criticato.

REGISTA TOP – A Cosmi, dopo aver detto la sua su Genoa-Inter di Serie A, viene chiesto un parere anche sull’attuale playmaker nerazzurro: «L’età avanza ma Luka Modric era il “mio” regista per caratteristiche. In mezz’ora, se la gioca da Modric, è ancora il migliore. Hakan Calhanoglu non lo metto dietro a nessuno ma al livello di. All’inizio pensavo fosse non un esperimento ma comunque qualcosa doveva dimostrare in quel ruolo. E partita dopo partita ha dimostrato di poterlo farlo. Calhanoglu oggi ha dimostrato di essere un giocatore da Inter. E dal Manchester City in giù giocherebbe in tutte le squadre…». Questo il Cosmi-pensiero sul centrocampista turco.