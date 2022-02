Genoa-Inter: il ritorno dei due registi, Brozovic e Bastoni, è fondamentale

L’Inter ha perso malamente in casa contro il Sassuolo per 2-0. I gol di Raspadori e Scamacca hanno aperto una mini-crisi in casa nerazzurra con la squadra di Simone Inzaghi che dalla prossima partita deve tornare a fare punti per continuare a correre. Torneranno Brozovic e Bastoni, due pedine fondamentali.

PEDINE – L’Inter, nel primo tempo di ieri, ha palesato tutti i limiti della rosa. Senza Brozovic a centrocampo ma anche senza Bastoni dietro, la squadra nerazzurra ha faticato a saltare il pressing altissimo del Sassuolo. I neroverdi hanno trovato due gol che hanno freddato l’Inter e gelato San Siro e venerdì contro il Genoa, i nerazzurri devono tornare a far punti. Torneranno dal primo minuto Marcelo Brozovic e Alessandro Bastoni, due giocatori che, vista la partita contro il Sassuolo, sono fondamentali. I due sono le principali fonti di gioco della squadra di Simone Inzaghi. Due registi che sono mancati eccome contro il Sassuolo. Due rientri fondamentali che devono ridare linfa e ossigeno all’Inter.