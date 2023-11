Gasperini: «Inter squadra più forte del campionato! Non firmo per il pareggio»

Gasperini nella conferenza stampa di vigilia di Atalanta-Inter, ha parlato dell’importanza di questa sfida sottolineando la forza della squadra milanese. Poi ha aggiornato riguardo le condizioni di Scalvini e non solo.

CONTRO I PIÙ FORTI – Gian Piero Gasperini ha parlato così alla vigilia della sfida: «Atalanta-Inter negli ultimi anni è stata una tradizione non proprio positiva. Siamo all’undicesima giornata, non dobbiamo guardare troppo in là perché ci sono tante gare da giocare. Domani giochiamo contro la squadra più forte, sia per i risultati che per le prestazioni viste in campionato e in Coppa. La scorsa stagione abbiamo perso entrambe le sfide, mentre loro sono migliorati, inserendo anche giocatori nuovi e alternative importanti. Sarà una bella sfida, anche noi stiamo vivendo un buon momento. Vedremo se saremo all’altezza della sfida. Dobbiamo sempre dare tutto per puntare al massimo dei punti a disposizione, non firmo per il pareggio».

DA VALUTARE – Gasperini si sofferma sulle condizioni di Giorgio Scalvini, non al meglio prima della sfida: «In questi giorni c’è stato un miglioramento, domani vediamo se può rientrare. C’è anche qualche giocatore con un mal di gola, soliti problemi di stagione».