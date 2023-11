Atalanta-Inter, dal 2018 Gasperini non vince più! I numeri

A Bergamo l’Atalanta aspetta l’Inter per l’undicesima giornata di campionato. Gian Piero Gasperini non trova la vittoria contro i nerazzurri in casa addirittura dal 2019.

ULTIMA VOLTA – Il Gewiss Stadium contro l’Inter per Gian Piero Gasperini è diventato ormai un tabù. Nel 2018 l’allenatore dei bergamaschi vinse addirittura per 4-1 con la squadra dell’allora mister Luciano Spalletti. Hans Hateboer, Gianluca Mancini, Berat Djimisiti e la magia finale del Papu Gomez dopo l’espulsione di Marcelo Brozovic. Un incubo per l’Inter che veniva da sette vittorie consecutive. L’11 novembre di quella stagione fu l’ultima occasione in cui l’Atalanta riuscì ad ottenere i tre punti contro l’Inter.

Atalanta-Inter, numeri positivi a Bergamo

TABÙ – Di lì in poi due vittorie e due pareggi tra le due squadre. Nell’ultimo precedente Simone Inzaghi beffò il collega con una rimonta dal momentaneo svantaggio firmato Ademola Lookman su calcio di rigore. La doppietta di Edin Dzeko e l’autogol di Jose Luis Palomino per portare la vittoria, la seconda negli ultimi anni dopo quella prima della finale di Europa League nel 2020. In mezzo tra i due risultati i pareggi con Antonio Conte e l’attuale tecnico: 1-1 e 0-0 al primo anno da allenatore nerazzurro del piacentino. Samir Handanovic tenne la porta inviolata nel weekend successivo alla Supercoppa Italiana vinta al 121′ contro la Juventus.