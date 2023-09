Frattesi è un incanto: Inzaghi lo inviterà all’happy hour Derby? − TS

Davide Frattesi, ieri sera, ha incantato l’Italia con una doppietta da urlo a battere l’Ucraina. Con la maglia dell’Italia è già a tre gol in due partite. Piacevole problema per Inzaghi all’Inter

INCANTO − Frattesi brilla in Italia-Ucraina, sfida finita 2-0 con doppietta proprio del centrocampista dell’Inter. Manda segnali a Simone Inzaghi, che non vorrebbe invitarlo da subito all’happy hour di sabato pomeriggio. Ma ora cambierà idea? Difficile, ma non impossibile. Prestazione da urlo del giocatore ex Sassuolo, preso in estate dall’Inter proprio per questa sua enorme capacità di inserirsi e vedere la porta come pochi centrocampisti in Italia. Contro il Milan, avrà il duro compito di scalfire la certezza armena Henrikh Mkhitaryan. Chissà: mancano tre giorni e tutto può ancora succedere.

Fonte: Tuttosport −Stefano Salandin