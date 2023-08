Frattesi imprescindibile, uno indifendibile. PSG-Inter top/flop − CdS

Ieri è andata in scena PSG-Inter, amichevole finita 1-2 per i nerazzurri in rimonta. Mattatore Frattesi con due assist. Il bilancio della sfida

BILANCIO − L’Inter conclude con una vittoria la suo tournée di 10 giorni in Giappone. Ottimo 1-2 al PSG di Luis Enrique e degli ex Milan Skriniar e Achraf Hakimi. Vittoria di rimonta dei nerazzurri costruita grazie ai cambi a partire dall’80’ con i gol di Esposito e Sensi su assistenza al bacio di Davide Frattesi. Appunto Frattesi, già imprescindibile di questa Inter. L’ex Sassuolo è stato l’MVP della gara e ora va a caccia della titolarità assoluta. Bene anche Cuadrado, che conferma ancora una volta un presupposto: Dumfries dovrà sudare e anche parecchio. Work in progress invece Thuram, che ha comunque fatto vedere sprazzi delle sue qualità. Ci sono progressi. Solito disco rotto invece Joaquin Correa, ormai indifendibile.

Fonte: Corriere dello Sport − Giorgio Coluccia