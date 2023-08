Scamacca nel mirino: l’Inter sa come convincere il West Ham – TS

Scamacca diventa l’obiettivo primario dell’Inter in attacco. TuttoSport riferisce l’offerta dei nerazzurri preparata per strappare al West Ham il sì definitivo.

DISTANZA COLMABILE – Attenzionato anche nella sessione estiva dello scorso anno e da sempre apprezzato dall’Inter, Gianluca Scamacca diviene ora il primissimo obiettivo dei nerazzurri. L’italiano è il prescelto per il nuovo assetto offensivo, per questo in Viale della Liberazione si lavora duramente per portarlo a Milano in breve tempo. Dopo una prima proposta verbale al West Ham avanzata – e rifiutata – lunedì, l’Inter prosegue per accorciare le distanze fra offerta e richiesta. A ballare sul piatto sono circa 5 milioni di euro: gli inglesi ne vogliono 29-30 per Scamacca, l’Inter ne ha proposti 22 + 3 di bonus. La differenza fra le cifre non preoccupa, spiega TuttoSport, perché i nerazzurri sono gli unici a poter seriamente concorrere nella trattativa per l’acquisto a titolo definitivo del calciatore. E anche perché l’Inter ha già individuato la soluzione per poter uscire vincitrice, forte della somma incassata dalla vendita di André Onana. Spazzata la concorrenza della Roma, con una possibilità di manovra minima sul mercato, il club interista si prepara a una nuova offerta per Scamacca. La dirigenza nerazzurra sarebbe intenzionata ad alzare la parte fissa a 25 milioni di euro, con l’aggiunta di qualche bonus, per un prestito oneroso con obbligo di riscatto. Cifra e formula dovrebbero strappare l’ok del West Ham, che in questo modo avrebbe sull’attaccante un incasso certo e una discreta plusvalenza fra un anno. Scamacca, però, non è l’unico attaccante a cui l’Inter pensa.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini