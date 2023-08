Balogun, la pista Inter persiste: necessarie due circostanze – TS

L’Inter non abbandona del tutto la pista Balogun per il completamento dell’attacco. Per l’arrivo in nerazzurro del ventiduenne servono due mosse: lo spiega TuttoSport.

ANCORA – L’accelerata delle ultime ore per Gianluca Scamacca non cancella il nome di Folarin Balogun dalla lista degli obiettivi dell’Inter. Il giovane attaccante, in cima alle preferenza della dirigenza nerazzurra per settimane, resta sullo sfondo. Come spiega TuttoSport, per andare sul ventiduenne dell’Arsenal l’Inter ha bisogno che due circostanze si verifichino. La prima è l’addio definitivo di Joaquin Correa, che negli ultimi giorni sembra propenso a lasciare Milano e sta valutando nuove strade. La seconda è una riduzione dell’iniziale valutazione di 45 milioni di euro che il club inglese fa di Baloung.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini