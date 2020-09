FOTO – Inter-Pisa, riscaldamento prepartita: “Benvenuti a San Siro!”

Stadio Meazza San Siro Inter-Benevento

Manca sempre meno all’inizio di Inter-Pisa, amichevole in programma a San Siro alle 18.00 (QUI le formazioni ufficiali). Le squadre entrano ora in campo per il riscaldamento, come testimoniato da un’immagine pubblicata dall’account “Twitter” della squadra ospite.

RISCALDAMENTO – Tra circa 20 minuti arriverà il calcio d’inizio di Inter-Pisa, ultima sfida di preparazione per i nerazzurri in vista della prossima stagione. Gli ospiti – attraverso un post sull’account ufficiale “Twitter” – hanno pubblicato una foto dell’ingresso in campo per il riscaldamento. Senza nascondere una certa soddisfazione nel poter giocare – sebbene senza l’incantevole cornice dei tifosi – una sfida in uno stadio simile: “Benvenuti a San Siro, ragazzi”.