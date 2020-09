Inter-Pisa, le formazioni ufficiali: cambio modulo per Conte,...

Inter-Pisa, le formazioni ufficiali: cambio modulo per Conte, Eriksen in

Inter-Pisa tra poco in campo per la terza e ultima partita del precampionato (dopo le sfide contro Lugano e Carrarese). Appena comunicate le formazioni ufficiali della sfida. Si gioca a San Siro a partire dalle ore 18.00. Cambio di modulo per Conte rispetto alle ultime uscite, con Christian Eriksen titolare.

FORMAZIONE INTER

INTER (3-4-1-2) 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 95 Bastoni, 11 Kolarov; 98 Hakimi, 23 Barella, 5 Gagliardini, 14 Perisic; 24 Eriksen; 9 Lukaku, 10 Lautaro

A disposizione:27 Padelli, 97 Radu, 6 de Vrij, 7 Sanchez, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 15 Young, 19 Salcedo, 29 Dalbert, 31 Pirola, 32 Agoumé, 37 Skriniar, 44 Nainggolan, 77 Brozovic.

Allenatore: Antonio Conte

FORMAZIONE PISA

PISA () 1 Perilli; 2 Birindelli, 8 Caracciolo, 14 Marin, 19 Vido, 23 Lisi, 24 Varnier, 27 Gucher, 30 De Vitis, 31 Marconi, 33 Benedetti.

A disposizione:12 Kucich, 22 Loria, 3 Pisano, 4 Belli, 5 Pompetti, 7 Siega, 10 Soddimo, 11 Minesso, 15 Zammarini, 17 Sibilli, 25 Masetti, 26 Masucci, 36 Fischer.

Allenatore: Luca D’Angelo