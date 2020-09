Inter-Fiorentina, pubblico a San Siro: l’ordinanza della Regione Lombardia

Stadio Giuseppe Meazza San Siro Inter

Buone notizie per i tifosi nerazzurri. Anche la Regione Lombardia, infatti, con un’ordinanza ha permesso la partecipazione del pubblico durante eventi e competizioni sportive di ogni disciplina. Tra queste – naturalmente – anche le partite di Serie A. Sabato 26 settembre, dunque, saranno ammessi 1000 spettatori per Inter-Fiorentina.

RIECCO IL PUBBLICO – Anche in Lombardia torna il pubblico negli impianti. Per Inter-Fiorentina, dunque, 1000 tifosi a San Siro. Questa l’ordinanza regionale: “Il 19 settembre il presidente di Regione Lombardia ha firmato la nuova Ordinanza n. 610 che consente la partecipazione del pubblico durante gli eventi e le competizioni sportive di ogni disciplina, compresi quelli di interesse nazionale (riconosciuti dal CONI e dal Comitato italiano paralimpico CIP e rispettive federazioni) e internazionale, negli impianti all’aperto e al chiuso, limitatamente ai settori nei quali sia possibile assicurare posti a sedere da assegnare e assicurando tutte le disposizioni per prevenire e contrastare il rischio di contagio, come indicato nell’allegato all’Ordinanza. Il provvedimento é efficace dal 19 settembre al 15 ottobre”.