FOTO – Inter-Lazio, a San Siro tutto pronto per il calcio d’inizio

Stadio Giuseppe Meazza – San Siro @Inter-News.it

San Siro si prepara al calcio d’inizio di Inter-Lazio, in programma tra poco più di un’ora. Dopo le immagini dallo spogliatoio, arrivano anche le immagini del terreno di gioco, sempre pubblicate dai profili social della società nerazzurra.

TUTTO PRONTO – Sebbene senza tifosi, è tutto pronto a San Siro per il calcio d’inizio di Inter-Lazio, il big match che andrà a chiudere questa domenica di Serie A. Per i nerazzurri è vietato sbagliare, vista la grande occasione regalata ieri sera dallo Spezia per sorpassare il Milan in vista del derby. Proprio tramite i canali ufficiali della società arrivano le immagini del terreno di gioco, che certamente aiutano ancora di più a far salire l’attesa per il fischio d’inizio della partita.