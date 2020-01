FOTO – Inter-Cagliari, tutto pronto nello spogliatoio: maglia speciale

Condividi questo articolo

Mancano poco meno di due ore a Inter-Cagliari, sfida valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A. Tutto pronto negli spogliatoi, così come dimostrato attraverso delle foto pubblicate dal canale Twitter ufficiale del club nerazzurro

TUTTO PRONTO – Inter-Cagliari in campo alle 12.30 allo stadio San Siro di Milano per la ventunesima giornata del campionato di Serie A. Tutto pronto nello spogliatoio dell’Inter, scelta anche una maglia speciale in vista della gara casalinga contro la Cagliari.