VIDEO – Tanti auguri a José Mourinho! Profeta e stratega di un’Inter unica

José Mourinho compie oggi 57 anni. Abbiamo scelto di celebrarlo con un video un po’ particolare, sottolineando il suo attaccamento con l’ambiente e la famiglia Inter. Lo Special One ha fatto la storia del club nerazzurro, ma la sua esperienza in Italia non può essere riassunta dai trofei in bacheca. Mourinho all’Inter è stato molto, ma molto di più.

PROFETA – José Mourinho ha travolto l’Inter, e l’ambiente nerazzurro non ha impiegato troppo tempo per ricambiare un sentimento così intenso. Lo Special One, a Milano, ha raggiunto il picco più alto della sua carriera, riportando il club sul tetto d’Europa. Ma la sintesi di questo rapporto, come un amore struggente, non può limitarsi alla mera esposizione di trofei. Il portoghese in Italia si è sentito a casa, anche grazie alla presenza di un calore unico attorno a sé. La simbiosi tra tecnico, tifosi e calciatori ha prodotto risultati incredibili. Nel fargli gli auguri per il suo 57° compleanno, abbiamo scelto un breve filmato, che ai più sembrerà poco significativo, rispetto alle decine di video-interviste sulla sua proverbiale retorica pungente. È una breve intervista, al canale ufficiale dell’Inter, in cui Mourinho ‘invoca’, la presenza massiccia di tifosi nerazzurri allo stadio, per la sfida interna col Rubin Kazan in Champions League (vinta poi per 2-0, ndr): «Questi ragazzi meritano uno stadio pieno!». Le sue parole esprimono la vera essenza di quel connubio vincente: uno per tutti, tutti per Mou. Tanti auguri José!

Fonte: Inter – Canale Ufficiale YouTube