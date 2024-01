Fiorentina, saltato un trasferimento in entrata in vista dell’Inter

In vista di Fiorentina-Inter, per i viola salta un trasferimento in entrata che, fino a poche ore fa, sembrava concluso. Si tratta di Josip Brekalo, che secondo Fabrizio Romano resterà in Croazia.

TRASFERIMENTO SALTATO – Proprio quando sembrava ormai tutto in dirittura d’arrivo, con tanto di scambio di documenti già effettuato, è saltato il trasferimento in entrata di Josip Brekalo dalla Dinamo Zagabria alla Fiorentina. Al momento, come riporta Fabrizio Romano su Twitter, il club croato ha cambiato allenatore, sconvolgendo tutti i piani di mercato. Pertanto non ci sono più trattative in corso per il passaggio di Brekalo alla Fiorentina, anche in vista della sfida di domenica contro l’Inter.