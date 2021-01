Fiorentina-Inter, tutto pronto dallo spogliatoio: scelta la maglia

Condividi questo articolo

Romelu Lukaku Genoa-Inter

Tutto pronto per il calcio d’inizio di Fiorentina ed Inter. I nerazzurri vogliono proseguire il cammino in Coppa Italia e riscattare il momento non brillante, in termini di risultati, in campionato.

TUTTO PRONTO – Fiorentina-Inter si avvicina. I nerazzurri vogliono partire al meglio in Coppa Italia e proseguire il cammino nella competizione. Attraverso il profilo Twitter della società nerazzurra, arrivano le prime immagini che riguardano la squadra. La maglia scelta per l’incontro è quella da trasferta, bianca con strisce nerazzurre orizzontali e verticali. Spicca, in primo piano, la maglia di Eriksen, che verrà schierato quest’oggi titolare nel ruolo di play davanti alla difesa.