Padovan: «Eriksen, forse ultima occasione con l’Inter. Deve sfruttarla»

Giancarlo Padovan

Giancarlo Padovan, ospite negli studi di “Sky Sport 24”, ha parlato di Fiorentina-Inter, sfida in programma oggi alle 15:00. Il giornalista analizza la scelta di Conte di schierare Eriksen dal 1′

OCCASIONE – Giancarlo Padovan parla a proposito di Fiorentina-Inter, analizzando la scelta di Antonio Conte di schierare Christian Eriksen titolare davanti alla difesa. Secondo il giornalista, per il danese, si tratta di un’occasione da non fallire: «Eriksen? Nuovo inizio, ennesimo e forse l’ultimo con l’Inter. Il calcio offre sempre un’opportunità. Il danese deve sfruttare bene l’opportunità, forse ha le caratteristiche per giocare davanti alla difesa. Merito di Conte che ha fatto marcia indietro sul calciatore nerazzurro».