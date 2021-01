Fiorentina-Inter (Coppa Italia): la probabile formazione dell’Inter di Conte

Condividi questo articolo

La probabile formazione di Conte

Fiorentina-Inter è in programma oggi a partire dalle ore 15.00. Partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Sfida secca, bisogna vincere per sfidare il Milan ai quarti. Scopriamo la probabile formazione dell’Inter di Conte

LA ROSA E LA FILOSOFIA DI CONTE

INDISPONIBILI – Sono quattro gli assenti per infortunio. I jolly difensivi D’Ambrosio e Darmian si aggiungono al lungodegente Vecino a centrocampo e a Pinamonti in attacco.

MODULO – L’anticipazione di Conte su Eriksen schierato regista al posto di Brozovic fa pensare che il 3-5-2 venga confermato, rinunciando all’ipotesi 3-4-2-1 per l’Inter versione turnover.

LA SQUADRA REPARTO PER REPARTO

DIFESA – Un grande dubbio dietro. Il capitano Handanovic può panchinare anche oggi il dodicesimo Radu tra i pali. In mezzo torna Ranocchia, spalleggiato da Skriniar sul centro-destra e probabile da Kolarov sul centro-sinistra. A riposo de Vrij e forse Bastoni.

CENTROCAMPO – Rivoluzione in mezzo. Sulle fasce Young a destra e Perisic a sinistra, in alternativa c’è Kolarov. Davanti alla difesa Eriksen, a cui lati dovrebbero agire Gagliardini e Sensi, sebbene Vidal sia in ballottaggio per una maglia da titolare.

ATTACCO – Scelte obbligate in avanti. Lukaku deve risposare, Lautaro Martinez non può e avrà alle spalle Sanchez a mo’ di seconda punta. Il piano B vedrebbe Perisic punta.

IL PROBABILE SCHIERAMENTO DELL’INTER

FORMAZIONE – Ecco dunque la probabile formazione titolare dell’Inter che affronterà la Fiorentina in Coppa Italia: Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Kolarov; Young, Gagliardini, Eriksen, Sensi, Perisic; Lautaro Martinez, Sanchez.

IN PANCHINA – Padelli, Radu; de Vrij, Bastoni; Hakimi, Brozovic, Barella, Vidal; Lukaku.

Clicca qui per scoprire anche la probabile formazione della Fiorentina di Cesare Prandelli.