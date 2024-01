Fiorentina-Inter 0-1, il tabellino della partita della 22ª giornata di Serie A

Fiorentina-Inter è terminata da pochi minuti con il punteggio di 0-1: questo il tabellino della partita valida per la ventiduesima giornata di Serie A 2023-2024.

SALUTATE LA CAPOLISTA – L’Inter torna prima in classifica! Pesantissima enorme vittoria in casa della Fiorentina, con lo 0-1 tanto caro alla Juventus e a Massimiliano Allegri. Decide Lautaro Martinez al 14′, deviazione su un calcio d’angolo. Poi i viola – come al solito – piangono e ricevono un rigore a poco meno di venti minuti dalla fine, al VAR per un fallo (che c’era) di Yann Sommer in uscita su M’Bala Nzola. Ma Nico Gonzalez lo calcia malissimo, il portiere svizzero lo blocca e ferma anche l’esultanza dei rossobianconeri che tanto speravano in un passo falso. E invece è +1 a sette giorni dal derby d’Italia e con una partita in meno. Questo il tabellino di Fiorentina-Inter.

FIORENTINA-INTER 0-1 – IL TABELLINO



Fiorentina (4-2-3-1): P. Terracciano; Faraoni, Martinez Quarta, L. Ranieri, Parisi (89′ Milenkovic); Arthur (46′ Lopez), Duncan (83′ Mandragora); Ikoné (61′ N. Gonzalez), Beltran (83′ Barak), Bonaventura; Nzola.

In panchina: Martinelli, Vannucchi, Sottil, Infantino, Mina, Kayode, Comuzzo, Amatucci.

Allenatore: Vincenzo Italiano.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard (83′ Bisseck), de Vrij, A. Bastoni (60′ Acerbi); Darmian (60′ Dumfries), Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram (60′ Arnautovic), Lautaro Martinez (78′ Sanchez).

In panchina: Di Gennaro, Audero, Sensi, Klaassen, Buchanan, Dimarco, Akinsanmiro, Stankovic.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Gianluca Aureliano della sezione di Bologna (Imperiale – Vecchi; Giua; VAR Marini; A. VAR Doveri).

Gol: 14′ Lautaro Martinez.

Ammoniti: A. Bastoni, Sommer, Pavard (I), Ikoné, Mandragora (F).

Recupero: 3′ PT, 5′ ST.