Fiorentina-Inter, Italiano senza Castrovilli. Vlahovic titolare in attacco – SM

Fiorentina-Inter andrà in scena domani alle 20:45. La squadra di Italiano dovrà fare a meno, presumibilmente, di Gaetano Castrovilli. Dusan Vlahovic pronto al centro dell’attacco. Le ultime da Sportmediaset

PROBABILE – Fiorentina-Inter è in programma domani alle 20:45. Si tratta di una sfida al vertice, con le due squadre separate in classifica da un solo punto. Italiano, tecnico dei viola, per la sfida al “Franchi” dovrà fare a meno di Castrovilli, ancora fermo dopo lo “schianto” contro il palo nella sfida contro il Genoa. Al suo posto, a centrocampo, Saponara, con Torreira e Bonaventura a completare il reparto. Difesa a 4 formata da Odriozola e l’ex nerazzurro Biraghi sugli esterni e Martinez Quarta e Milenkovic in mezzo. In attacco Nico Gonzales e Sottil sugli esterni, con Vlahovic al centro.