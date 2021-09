Dumfries pronto agli ‘straordinari’: titolare anche in Fiorentina-Inter?

Denzel Dumfries è stato uno dei protagonisti della vittoria dell’Inter sul Bologna. L’esterno olandese è pronto agli straordinari: titolare anche domani sera contro la Fiorentina?

RODAGGIO – Il periodo di “rodaggio” per Denzel Dumfries sembra essere finito. Dopo vari spezzoni in Serie A ed in Champions League, l’olandese è finalmente partito titolare in Inter-Bologna mostrando a tutti, ed a se stesso, di non essere solo una copia sbiadita di Hakimi. L’esterno è stato determinante per la vittoria sui rossoblù, le sue sgroppate sulla destra hanno, di fatto, indirizzato il match sui binari nerazzurri. Per l’olandese, a tre giorni di distanza, si profila un’altra partenza da titolare. Verrà schierato dal 1′ in Fiorentina-Inter?

STRAORDINARI – Il calendario dell’Inter comincia ad essere sempre più fitto ed i nerazzurri disputeranno tante partite in un breve lasso di tempo. Inzaghi potrebbe decidere di far ruotare alcuni uomini, la trasferta di Firenze non ammette cali di tensione. Di fatto, Fiorentina-Inter, è il primo test importante per gli uomini di Inzaghi, chiamati a dare seguito alla super-prestazione di sabato sera contro il Bologna. E, si sa, nei big-match va sempre schierato, al netto di squalifiche ed infortuni, il miglior 11 possibile: un 11 che, a meno di sorprese, da qui alla fine dell’anno includerà sempre Dumfries.