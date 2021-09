Fiorentina-Inter, Inzaghi punta sulla coppia Lautaro Martinez-Dzeko – CdS

Fiorentina-Inter è l’anticipo che apre la quinta giornata del campionato di Serie A. Sul Corriere dello Sport arrivano gli aggiornamenti sulle possibili scelte di formazione di Inzaghi: in attacco pronti Dzeko e Lautaro Martinez

IN CAMPO – Fiorentina-Inter può essere definito il primo esame per Inzaghi dal suo arrivo in nerazzurro, almeno in Serie A. Il tecnico non vuole rallentare la corsa, conscio del fatto che dopo la trasferta a Firenze ci sarà un’altra sfida complicata contro l’Atalanta. Secondo il Corriere dello Sport, oggi in edicola, il tecnico nerazzurro in attacco si affiderà alla coppia Dzeko-Lautaro Martinez, vista l’assenza di Correa, ancora fermo ai box. A centrocampo tornerà Calhanoglu, con Barella e Brozovic a completare il reparto. Dumfries, dopo l’ottima prestazione contro il Bologna, è in vantaggio su Darmian per un posto sulla corsia di destra, ma i dubbi verranno sciolti solo dopo la rifinitura. A sinistra, invece, dovrebbe tornare Perisic.

Fonte: Andrea Ramazzotti – Corriere dello Sport