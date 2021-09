Inter, andamento dei prestiti: Mulattieri si prende la Serie B

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono in prestito nei principali campionati europei. Ecco un riassunto delle loro ultime prestazioni.

CAPOCANNONIERE – Analizzando le prestazioni dei prestiti dell’Inter nell’ultimo weekend, il primo nome che viene in mente è quello di Samuele Mulattieri. L’attaccante classe 2000 continua a segnare con la maglia del Crotone, e stavolta firma addirittura una doppietta. Una grande conclusione dopo un’azione di potenza e una girata in area che valgono il 2-2 contro il Brescia (che dominava 2-0). Con queste due reti il 9 dei calabresi sale così in vetta alla classifica dei cannonieri di Serie B.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

ZINHO VANHEUSDEN – Genoa-Fiorentina 1-2: titolare, 101 minuti in campo, un ammonizione

DALBERT HENRIQUE – Lazio-Cagliari 2-2: titolare, sostituito al 56′

ANDREA PINAMONTI – Empoli-Sampdoria 0-3: subentra al 68′, 26 minuti in campo

EDOARDO VERGANI – Salernitana-Atalanta 0-1: in panchina

VALENTINO LAZARO – Benfica-Boavista 3-1: subentra al 46′, 50 minuti in campo

SEBASTIANO ESPOSITO – Goldach-Basilea 0-3: infortunato

DARIAN MALES – Goldach-Basilea 0-3: in panchina

ANDREW GRAVILLON – Stade de Reims-Lorient 0-0: titolare, in campo 95 minuti

LUCIEN AGOUMÉ – Clermont-Brest 1-1: titolare, sostituito al 72′, un ammonizione

SAMUELE MULATTIERI – Brescia-Crotone 2-2: subentra al 58′, in campo 36 minuti in campo, 2 gol

LORENZO PIROLA – Monza-Ternana 1-1: in panchina

MICHELE DI GREGORIO – Monza-Ternana 1-1: titolare, un gol subito, un ammonizione

GAETANO ORISTANIO – FC Volendam-VVV Venlo 2-1: titolare, sostituito al 61′

FILIP STANKOVIC – FC Volendam-VVV Venlo 2-1: non convocato

TIBO PERSYN – Charleroi-Club Brugge 0-1: in panchina

LORENZO GAVIOLI – Reggina-SPAL 2-1: in panchina