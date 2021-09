Precedenti Fiorentina Inter, Barella e Perisic in gol: viola battuti dopo 7 anni

Fiorentina-Inter si giocherà oggi alle 20.45. Per i nerazzurri di Simone Inzaghi la sfida in programma al Franchi è valida per la quinta giornata della Serie A 2020-2021. Ecco i precedenti contro i viola.

I PRECEDENTI – Fiorentina-Inter di questa sera sarà la sfida numero 167 tra le due squadre in Serie A. In casa dei viola invece l’ottantaquattresima. Nei precedenti a Firenze l’Inter ha conquistato diciannove vittorie e trentacinque pareggi. Ventinove i successi della Fiorentina. Nell’ultima sfida al Franchi giocata il 5 febbraio 2021 i nerazzurri di Antonio Conte hanno vinto per 0-2 interrompendo un digiuno lungo sette anni. A decidere il match Nicolò Barella con una splendida conclusione dalla distanza nel primo tempo e Ivan Perisic nella ripresa, nel match che rappresentò la svolta della sua stagione.

I PRECEDENTI CURIOSI – Fiorentina-Inter, tra gol all’ultimo secondo, petti che diventano mani e triplette nonostante delle sconfitte che diventano vanto ha regalato tante emozioni contrastanti negli ultimi anni. Fondamentale è stato quindi il successo della passata stagione con Barella e Perisic a scacciare via le paure nerazzurre. Rivediamo quindi il successo nerazzurro nel video YouTube pubblicato dallo stesso club sul proprio account ufficiale.