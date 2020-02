Eriksen titolare, chi con Lautaro Martinez? Le ultime di Inter-Napoli – SM

Antonio Conte farà dei cambi di formazione nella semifinale di andata di Coppa Italia tra Inter e Napoli, in programma domani. In attacco rientrerà Lautaro Martinez, Eriksen verso una maglia dal primo minuto e possibile riposo per Lukaku: ecco le ultime da “Sportmediaset”

IL CALENDARIO – L’Inter si gode la vittoria nel derby contro il Milan e il ritrovato primato in classifica, in comproprietà con la Juventus. Ma c’è poco tempo per festeggiare. Domani i nerazzurri torneranno in campo a San Siro per la semifinale di andata di Coppa Italia contro il Napoli, domenica sera è in programma lo scontro diretto contro la Lazio. Ecco perché Antonio Conte effettuerà dei campi di formazione per non arrivare a corto di energie nel delicato appuntamento dell’Olimpico. Ed Eriksen è pronto all’esordio dal primo minuto a San Siro.

LE ULTIME – La notizia certa è che giocherà dal primo Lautaro Martinez, assente nelle ultime due giornate di campionato (Udinese e Milan) dopo la squalifica post Cagliari. Al suo fianco dovrebbe essere confermato Alexis Sanchex, con Lukaku che potrebbe finalmente riposare dopo aver saltato in stagione solamente la trasferta di Barcellona in Champions League. Conte dovrebbe optare anche per diversi cambi sugli esterni e in difesa: Moses e Biraghi sono candidati a una maglia dal primo minuto a dispetto di Young e Candreva, possibile l’impiego dall’inizio per Bastoni. E finalmente Christian Eriksen è pronto a fare il suo esordio dall’inizio a San Siro.

Fonte: Sportmediaset.