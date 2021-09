Dzeko punta l’Atalanta per sfatare il tabù: in carriera solo una vittoria – CdS

Dzeko sarà titolare anche in Inter-Atalanta, altra sfida decisiva della settimana. Secondo il Corriere dello Sport per il bosniaco c’è un tabù da sfatare.

CONTRO L’ATALANTA – Dzeko contro l’Atalanta concluderà una settimana importante a livello personale e non: doppietta contro il Bologna e gol decisivo a Firenze. Contro i bergamaschi giocherà titolare e punterà a sfare un tabù (non personale), cioè quello di battere l’Atalanta, dato che con la maglia della Roma ha raccolto una sola vittoria, cinque pareggi e ben sei sconfitte. Per lui, invece, i gol non sono mancati: sei in dodici incroci tra lui e i nerazzurri. Dzeko farà coppia con Lautaro Martinez, l’intesa tra i due è in continua evoluzione. Simone Inzaghi a questo punto avrebbe preferito preservare l’ex Roma, che probabilmente riposerà contro il Sassuolo, così da essere a disposizione per la sfida contro la Lazio subito dopo la sosta per le nazionali.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno