Inter-Atalanta con i titolari, Dumfries scalpita: la probabile formazione – CdS

Inter-Atalanta, come riportato oggi dal Corriere dello Sport a firma di Pietro Guadagno, Simone Inzaghi scenderà in campo con tutti i titolari: unico dubbio resta Dumfries a destra.

PROBABILE FORMAZIONE – Inter-Atalanta, Simone Inzaghi recupera Joaquin Correa (vedi articolo) che si accomoderà in panchina, in campo, invece, spazio a tutti i titolari. Denzel Dumfries in vantaggio di Matteo Darmian per quanto riguarda la fascia destra, mentre a sinistra leggero ballottaggio tra Ivan Perisic e Federico Dimarco, con il primo in vantaggio rispetto l’ex Hellas Verona.

Di seguito la probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez.