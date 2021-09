Correa recuperato per Inter-Atalanta: chance anche a partita in corso? – CdS

Correa ci sarà oggi per Inter-Atalanta, il calciatore secondo Corriere dello Sport è stato recuperato e sarà a disposizione della partita.

RECUPERO – Correa sarà a disposizione di Simone Inzaghi in vista di Inter-Atalanta, in programma oggi alle 18. Dopo la frenata di giovedì, infatti, l’argentino ieri ha svolto tutto l’allenamento in gruppo ed è rimasto in ritiro con i compagni. Questo significa che, se non ci saranno ulteriori intoppi, il giocatore si accomoderà in panchina. Da capire se avrà addirittura l’opportunità di entrare a partita in corso o se Inzaghi preferirà preservarlo per i prossimi impegni.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno