Dybala, nel mirino l’Inter: desiderio forte di affiancare Lukaku – Sky

Inter-Roma, in programma il prossimo 29 ottobre, è una sfida che sprona non solo l’ex Lukaku, ma anche Dybala. L’argentino spingerà per tornare disponibile dopo l’infortunio. Le ultime da Sky Sport 24.

OBIETTIVO – L’infortunio al ginocchio sinistro accusato da Paulo Dybala nella trasferta di Cagliari ha spaventato la Roma. L’esito degli esami, però, rassicura sulle tempistiche del rientro e motiva l’argentino a tornare disponibile per la sfida contro l’Inter. Angelo Mangiante informa sulla situazione e anche sull’ex nerazzurro Romelu Lukaku: «Dopo la partita c’era stato poco ottimismo su Dybala. Ma la risonanza magnetica ha dato una buona notizia, la prognosi è di tre o quattro settimane di stop. Si tratta di una distrazione al collaterale ma non sono interessati legamenti o menischi. Quindi non ci sarà intervento chirurgico che avrebbe richiesto tempi più lunghi di recupero. Adesso inizierà subito le terapie e guarda solo ad una partita: il 29 ottobre a San Siro contro l’Inter. Ci sarà Lukaku e Dybala vuole essere accanto a lui in un big match che può avere tanti risvolti in campionato. Poter contare nuovamente su Dybala e sul miglior Lukaku sarebbe importante per José Mourinho. Il belga quest’anno ha avuto la miglior partenza come con l’Inter di Antonio Conte. Solo col Manchester nel 2017 ha avuto una migliore partenza. 7 gol in 7 partite è un biglietto da visita pesantissimo».