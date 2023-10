Mourinho: «Champions League all’Inter per Moratti! Non dimenticherò una cosa»

Domani uscirà la seconda parte della lunga intervista che Mourinho, ora allenatore della Roma, ha rilasciato per il programma Buffa Talks con Buffa e Ferri. A Sky Sport, l’ex tecnico dell’Inter ricorda la Champions League vinta e la soddisfazione di Moratti.

IL TRIONFO – Il 22 maggio 2010 José Mourinho vinceva la sua seconda Champions League in carriera, con l’Inter al Bernabéu dopo quella con il Porto nel 2004. E proprio nella capitale spagnola sarebbe poi rimasto, andando ad allenare il Real Madrid. Prima di trasferirsi in Spagna, però, rivela di aver voluto rivedere Massimo Moratti: «Col presidente dopo sono tornato da lui. Mio figlio piccolo era a scuola a Lugano, dovevamo tornare in Italia per un paio di settimane in più. Dopo sono stato con il presidente, il suo sogno era a casa sua: la coppa, l’ha presa per qualche giorno. Io ho avuto una gioia personale tremenda di vincere la Champions League, ma sapere che per il signor Moratti quella coppa lì che aveva vinto con suo papà l’aveva rivinta era un investimento emozionale. La gente parla molto dell’investimento economico, ma c’è anche quello emozionale. E gli occhi del presidente Moratti dopo quella finale non li dimenticherò mai».