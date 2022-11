Dumfries fuori in Atalanta-Inter: problema al ginocchio! Occhio al Mondiale

Preoccupazione per Denzel Dumfries, uscito al 72′ di Atalanta-Inter. Il giocatore olandese ha lamentato un problema al ginocchio, con il Mondiale a pochi giorni dal suo inizio.

PROBLEMA – Dita incrociate per Denzel Dumfries e per la sua partenza per il Mondiale. L’esterno olandese è infatti uscito al 72′ di Atalanta-Inter lasciando spazio a Raoul Bellanova per il finale. A preoccupare sono però le sue condizioni: il giocatore è uscito toccandosi il ginocchio destro, sedendosi poi in panchina con la borsa del ghiaccio sulla parte dolorante. Nella speranza non sia nulla di grave, in vista della convocazione con la sua Olanda.