Dionisi arbitro di Inter-Udinese: oggi nuovo esordio assoluto

Dionisi sarà l’arbitro di Inter-Udinese, partita della ventitreesima giornata di Serie A 2022-2023 in programma alle ore 20.45. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di L’Aquila, ufficializzato nella designazione arbitrale di mercoledì per il match del Meazza.



NIENTE PRECEDENTI – Inter-Udinese sarà la prima partita per Federico Dionisi come arbitro dei nerazzurri. Lo fa a quasi quattro anni dal suo esordio in Serie A, il 16 marzo 2019 in un 3-5 fra Sassuolo e Sampdoria. Tredicesima presenza in stagione: cinque in Serie A, altrettante in Serie B e due in Coppa Italia. Nel massimo campionato Dionisi è reduce da Roma-Empoli dello scorso 4 febbraio (2-0). Con l’Udinese invece un precedente nel 2022-2023, la sconfitta per 2-3 costata l’eliminazione ai sedicesimi di finale di Coppa Italia col Monza (19 ottobre). Dionisi è il quarto arbitro che debutta con l’Inter in stagione, sempre in casa: prima di lui Luca Massimi (3-0 alla Sampdoria, 29 ottobre), Andrea Colombo (6-1 al Bologna, 9 novembre) e Antonio Rapuano (0-1 con l’Empoli, 23 gennaio).