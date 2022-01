Dimarco ok, ma slitta chance dal 1′: Bastoni favorito per Inter-Lazio – Sky

Dimarco nella partitella svolta al Dall’Ara ha preso una botta in uno scontro con Dumfries (vedi articolo). Secondo quanto rivelato da Paventi – intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24 -, il giocatore sta bene ed è in ballottaggio con Bastoni per Inter-Lazio

CHANCE SLITTATA – Federico Dimarco nella sfida tra Bologna e Inter, poi non disputata, sarebbe sceso in campo dal 1′ mentre contro la Lazio il favorito è Alessandro Bastoni: «Dimarco nella partitella svolta al Dall’Ara ha preso una botta in uno scontro con Dumfries, niente di particolare. Il giocatore sta bene, oggi si è allenato e spera di giocarsi le sue chance con la Lazio ma per la sfida contro i biancocelesti, anche per le caratteristiche della squadra di Sarri, rimane in ballottaggio con Bastoni che al momento è favorito. Vedremo se Inzaghi deciderà di confermare in toto le scelte contro il Bologna, quindi con Sanchez e Lautaro Martinez davanti o se cambierà qualcosa».