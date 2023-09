Di Gennaro assente per Inter-Fiorentina: il motivo è piacevole!

Di Gennaro non è presente oggi a San Siro per Inter-Fiorentina e infatti il terzo portiere nerazzurro oggi è il giovane Calligaris. Il motivo dell’assenza non è un infortunio bensì una lieta notizia: è diventato padre

LIETA NOTIZIA – Raffaele Di Gennaro non è presente in panchina per Inter-Fiorentina: il terzo portiere sarà il giovane Alessandro Calligaris. Il motivo dell’assenza non è fortunatamente un infortunio bensì una lieta notizia: Di Gennaro infatti è diventato padre. Tanti auguri!