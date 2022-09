De Ligt punta l’Inter: «Sempre lo stesso gioco, servirà il nostro meglio»

Dopo la sfida pareggiata per 1-1 dal Bayern Monaco con l’Union Berlino, il difensore Matthijs de Ligt ha parlato della sfida contro l’Inter. Una squadra che lui conosce bene visti i trascorsi alla Juventus, come sottolineato dai canali ufficiali del club bavarese.

SFIDA TOSTA – De Ligt non è nuovo alle sfide contro l’Inter. Parlando ai canali ufficiali del Bayern Monaco, il difensore ex Juventus ha analizzato così la gara di Champions League in programma mercoledì: «Sono una squadra difficile da affrontare. L’Inter ha tanta esperienza e tanti giocatori fisici. Giocano sempre nello stesso modo da tempo, un 3-5-2 con due attaccanti. Dovremo giocare nel modo migliore per uscire dalla sfida con un risultato positivo».