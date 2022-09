Inter-Verona Primavera porta in dote un solo punto per la squadra di Cristian Chivu, rimontata dagli ospiti. Non basta la bella prova del migliore in campo, Issiaka Kamate (vedi pagelle). Decisivo l’errore nel finale. La partita della 4ª giornata del campionato di categoria termina 2-2 (vedi tabellino). Di seguito il video con gli highlights e i gol di Inter-Verona di Primavera 1

Fonte: Canale YouTube del Club [Inter]