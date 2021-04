Crotone-Inter, uomini di Cosmi di nuovo al lavoro verso il match

Prosegue la preparazione dei calabresi per Crotone-Inter, sfida in programma sabato alle ore 18:00. Seduta di allenamento mattutina per gli uomini guidati da Cosmi.

AL LAVORO – Prosegue il lavoro del Crotone di Serse Cosmi: “Prosegue la preparazione degli squali in vista del match interno contro l’Inter in programma sabato alle ore 18. Mancano tre giorni alla sfida e i rossoblù sono stati impegnati in una sessione mattutina allo Scida. Nel menu odierno, i ragazzi di mister Cosmi, dopo il riscaldamento, hanno sostenuto lavoro tattico e una partitella a tutto campo. Alla fine della seduta, conclusioni in porta.Per domani è in programma una nuova sessione di lavoro al mattino”.

Fonte: fccrotone.it