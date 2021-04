Crotone-Inter, Conte si affida ancora ai titolarissimi: un solo dubbio

Crotone-Inter è in programma sabato alle 18:00. La squadra di Conte, vittoriosa a San Siro contro il Verona nell’ultimo turno, vuole provare a chiudere il discorso scudetto

LA PROBABILE – Crotone-Inter si avvicina. Conte, e tutto l’ambiente nerazzurro, vogliono chiudere definitivamente il discorso scudetto. Per farlo bisognerà vincere a Crotone e attendere il risultato di Atalanta-Sassuolo. Il tecnico, in vista del match contro i calabresi, dovrebbe affidarsi alle solite certezze: difficile quindi ipotizzare dei cambi rispetto alla formazione vista contro il Verona. L’unico dubbio risiede sulla fascia sinistra: Perisic dovrebbe essere il favorito, ma Darmian, match-winner contro la squadra di Juric, si candida in maniera prepotente per un posto dal 1′. Per il resto è ipotizzabile il solito il 3-5-2, con Handanovic in porta. Difesa formata da Skriniar, de Vrij e Bastoni. A centrocampo pronti Barella, Brozovic ed Eriksen, con Hakimi sulla destra. In attacco confermati Lautaro Martinez e Lukaku, con Sanchez pronto a subentrare.