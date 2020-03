Cristiano Ronaldo pronto per Juventus-Inter, Chiellini a rischio – Sky

Condividi questo articolo

Secondo le notizie riportate da Giovanni Guardalà, inviato di “Sky Sport” a Vinovo, per Juventus-Inter i bianconeri potrebbero dover fare a meno di Giorgio Chiellini. Presente invece Cristiano Ronaldo dopo i problemi di salute della madre.

LE SCELTE DI SARRI – La decisione è infine arrivata: Juventus-Inter si giocherà nel weekend. Alla luce di questa notizia, le squadre hanno iniziato a preparare la sfida. In casa bianconera, Sarri sembra già avere le idee abbastanza chiare, anche se restano dei dubbi sulla difesa: «Prima di oggi i bianconeri non conoscevano l’avversario che avrebbero dovuto affrontare nella prossima partita, ma ora, dalle parole di Marotta, sembra chiaro. Una settimana dopo si torna a quella che era stata la decisione di giocare Juventus-Inter a porte chiuse. I bianconeri oggi a mezzogiorno si sono allenati, era presente anche Cristiano Ronaldo, tranquillizzato ieri dai medici a Madeira e si è allenato regolarmente. Ora Sarri può preparare la partita contro l’Inter. Bisogna verificare le condizioni di Chiellini che ha avuto un leggero affaticamento all’adduttore e, se non dovesse sentire dolore, verrà riproposto titolare come da idea per la scorsa domenica, oppure giocheranno titolari de Ligt e Bonucci. Si andrà verso il 4-3-3 e per la scelta degli interpreti c’è tempo».