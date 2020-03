Juventus-Inter: domenica o lunedì, cambia molto. Handanovic pronto – Sky

Condividi questo articolo

Juventus-Inter con ogni probabilità verrà recuperata domenica o lunedì con lo slittamento della 27esima giornata (ecco le parole di Marotta). In realtà, come sottolinea Andrea Paventi in collegamento per SkySport24 da Appiano Gentile, per i nerazzurri un giorno fa la differenza. Intanto buone notizie da Handanovic e non solo

DALLA LEGA AL CAMPO – In casa Inter, permane l’attenzione sul recupero di Juventus-Inter, rinviata per l’emergenza Coronavirus. Ormai si stringe il cerchio tra domenica e lunedì. Nel caso in cui la partita si giocasse l’8 marzo e non il 9, i nerazzurri avrebbero un giorno in più per preparare il match di Europa League. Cambia tanto quindi per Conte e la Beneamata. Intanto buone e cattive notizie dal campo per una squadra che sta giocando poco e ha bisogno di tenere alti i ritmi. Gagliardini e Handanovic hanno ormai recuperato e sono a disposizione: in particolare, il portiere pare ormai pronto. Sensi e Moses, invece, hanno svolto lavoro differenziato.