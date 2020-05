Coppa Italia, Governo possibilista: si anticipa Napoli-Inter? – SM

Le date della Coppa Italia hanno mandato l’Inter sulle barricate per i troppi impegni ristretti in pochi giorni. Il Governo sembra poter venire incontro ai club concedendo l’anticipo di un giorno

Secondo “Sport Mediaset” le proteste di Inter, Milan e Juventus per le date scelte per recuperare e concludere la Coppa Italia, in particolar modo quelle nerazzurre, potrebbero ottenere dei risultati. Il Governo sembra infatti possibilista sulla concessione dell’anticipo di un giorno, di conseguenza Napoli-Inter, semifinale di ritorno, si disputerebbe il 13 giugno e non più il 14.