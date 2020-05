Mancini: “Scudetto tra Lazio e Juventus, ma possibilitÃ  Inter. Tonali…”

Mancini: “Scudetto tra Lazio e Juventus, ma possibilità Inter. Tonali…”

Intervistato sulle frequenze della trasmissione radiofonica “Deejay Football Club”, Roberto Mancini, ct dell’Italia, ha parlato della sfida scudetto tra Lazio, Juventus e Inter e di Sandro Tonali

TONALI – Queste le parole di Roberto Mancini, ct dell’Italia, su Sandro Tonali, centrocampista del Brescia nel mirino dell’Inter. «Tonali è uno dei più giovani. Quando giocherà in una squadra che gioca le coppe farà più esperienza migliorerà notevolmente da tutti i punti di vista. In un centrocampo a tre può giocare davanti alla difesa o può giocare come esterno. Non credo che abbia grossi problemi a giocare nei due ruoli perché comunque sa attaccare bene, è sempre aggressivo, sa fare gol, sa iniziare l’azione. È un giocatore polivalente».

SCUDETTO – Mancini sulla lotta scudetto: «Io credo che la Lazio e la Juventus siano le uniche squadre che se lo giocheranno. Però allo stesso tempo, visto come è ricominciato il campionato tedesco in cui ha giocato il fattore campo, credo che anche l’Inter possa avere delle possibilità. Io credo che Lazio e Juventus in primis, l’Inter è la più vicina. Io credo che possano esserci delle sorprese. La Juventus rimane avvantaggiata perché ha un organico incredibile, però in una situazione nuova è difficile un po’ per tutti».