Coppa Italia, da oggi gli ottavi (tutti in diretta TV): domani Fiorentina-Inter

Condividi questo articolo

Coppa Italia 2020-2021

Gli ottavi di finale prendono il via oggi: c’è Milan-Torino, riedizione della partita di Serie A di sabato sera. Domani invece sarà la volta di Fiorentina-Inter. Come già successo dal quarto turno tutti gli incontri, in gara secca, andranno in diretta TV sulla Rai: ecco il programma. Qui il tabellone del torneo.

COPPA ITALIA – OTTAVI DI FINALE



Milan-Torino – martedì 12 gennaio ore 20.45 – diretta TV Rai 1

Fiorentina-Inter – mercoledì 13 gennaio ore 15 – diretta TV Rai 1

Napoli-Empoli – mercoledì 13 gennaio ore 17.45 – diretta TV Rai 2

Juventus-Genoa – mercoledì 13 gennaio ore 20.45 – diretta TV Rai 1

Sassuolo-SPAL – giovedì 14 gennaio ore 17.30 – diretta TV Rai 2

Atalanta-Cagliari – giovedì 14 gennaio ore 21.15 – diretta TV Rai 2

Roma-Spezia – martedì 19 gennaio ore 21.15 – diretta TV Rai 2

Lazio-Parma – giovedì 21 gennaio ore 21.15 – diretta TV Rai 2