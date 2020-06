Coppa Italia, Coca-Cola diventa il nuovo sponsor per la finale e non solo

La Coppa Italia raggiunge un accordo di sponsorizzazione per la finale. Coca-Cola, che aveva già avviato una partnership a dicembre per la Supercoppa Italiana Juventus-Lazio, sarà il Title sponsor dell’ultimo atto del torneo, in programma mercoledì prossimo.

SPONSOR NUOVO – Lega Serie A e Coca-Cola annunciano un importante accordo di partnership che partirà in occasione della finale della Coppa Italia 2019/2020, in programma mercoledì 17 giugno 2020 allo Stadio Olimpico di Roma.

Coca-Cola, azienda che opera e produce in Italia da più di novant’anni, sarà, nell’ambito di una più ampia partnership strategica, Title sponsor della Coppa Nazionale che assume così la denominazione di Coppa Italia Coca-Cola. Sarà una finale ricca di iniziative che attraverso le piattaforme social, digital e gaming coinvolgeranno il pubblico a casa prima, durante e al termine della partita.

Si consolida in questo modo una relazione iniziata con successo lo scorso dicembre con la Coca-Cola Supercup, Title Sponsorship della Supercoppa Italiana 2019-2020, e che vedrà l’iconico global brand divenire Official Partner della Lega Serie A anche per la prossima stagione sportiva 2020/2021.

Questa partnership si inquadra nella strategia e nel processo di internazionalizzazione che la Lega Serie A ha tra gli obiettivi prioritari, e afferma il posizionamento di Coca-Cola nel mondo del calcio con i valori di positività, inclusione e uguaglianza che da sempre ispirano il brand.

«Accogliamo con grande entusiasmo Coca-Cola, uno dei brand più conosciuti al mondo, tra i nostri partner», ha dichiarato Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Lega Serie A. «La partnership con Coca-Cola è la conseguenza di un processo di riposizionamento del brand Serie A e di valorizzazione dei nostri asset commerciali che stiamo costruendo negli ultimi mesi con la piena collaborazione dei venti Club associati. La nostra Coppa Nazionale, attraverso Coca-Cola, assumerà ancora più valore grazie anche alle tante iniziative di marketing e di comunicazione che realizzeremo in Finale sempre ispirate dai valori positivi del brand».

«Da moltissimi anni Coca-Cola sostiene lo sport e il calcio in tutto il mondo, e crediamo che la Coppa Italia possa essere una ulteriore occasione per unire le persone attraverso la celebrazione dello sport più popolare al mondo», ha dichiarato Alex Zigliara, General Manager di Coca-Cola Italia. «Attraverso questa partnership e il nostro continuo coinvolgimento in eventi globali possiamo contribuire alla celebrazione dei valori che questo sport è in grado di promuovere, e tornare a vivere le emozioni del calcio come mai prima».