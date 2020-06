Napoli-Inter, Conte ne recupera due e ne perde altrettanti: le scelte – Sky

Napoli-Inter si sta avvicinando, tanto che da poco c’è la designazione arbitrale (vedi articolo). Per la partita di sabato sera, valida come semifinale di ritorno di Coppa Italia, Conte sta iniziando ad avere delle idee più chiare sulla formazione. Alessandro Sugoni, intervenuto su Sky Sport 24, dà le scelte per il San Paolo.

NAPOLI-INTER, -2 – Così Alessandro Sugoni: «Il gioco di Antonio Conte passa moltissimo per le fasce laterali. Al momento hanno due padroni abbastanza chiari: uno è Antonio Candreva, che ha battuto la concorrenza di Valentino Lazaro. Se la gioca sempre con Victor Moses, un altro fedelissimo di Conte dai tempi del Chelsea. Candreva sta vivendo una nuova giovinezza a trentatré anni, con quattro gol e sei assist. Vedremo se schiererà lui a Napoli, al momento sembra in vantaggio su Moses. Dall’altra parte ancora meno dubbi, perché Ashley Young da quando è arrivato ha giocato praticamente sempre. All’andata, cosa curiosa, non c’erano né Candreva né Young in campo perché c’era un calendario intasato, con Europa League e Serie A alle porte».

LE ALTRE SCELTE – Sugoni conclude: «Non ci sarà sicuramente Matias Vecino per un problemino al ginocchio, difficile il recupero di Diego Godin mentre sono recuperati Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni. Bisognerà vedere chi sceglierà Conte, con Milan Skriniar punto fermo e Andrea Ranocchia che si è allenato bene. Abbiamo messo Christian Eriksen, per un 3-4-1-2, l’altra possibilità è Stefano Sensi per un più classico 3-5-2. Davanti, ovviamente, Romelu Lukaku e Lautaro Martinez». Questa la probabile formazione di Conte per Napoli-Inter, secondo Sky Sport: Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martinez.